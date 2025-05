Por que Carlos Alberto de Nóbrega demitiu Lívia Andrade de A Praça É Nossa?

Lívia Andrade, 41, participou da gravação que vai homenagear a Carlos Alberto de Nóbrega no Domingão com Huck (Globo), hoje, e relembrou um episódio pouco conhecido dos bastidores de A Praça É Nossa (SBT): a vez que ela foi demitida do humorístico.

O que aconteceu

O desentendimento aconteceu quando Lívia pediu aumento de cachê. Na época, ela ainda não era contratada fixa do SBT e recebia por diária. "Eu ganhava uns R$ 350 por dia. E falei: 'Poxa, estou aqui no quadro, outro humorista, porque é homem, está ganhando mais do que eu'. Sempre fui de correr atrás dos meus direitos".