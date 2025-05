Mel Lisboa fala sobre se tornar vegana: 'Fiz em respeito a Rita Lee'

Após o fim da primeira temporada do musical, no Teatro Porto entre abril e setembro, a artista optou por seguir vegana. "Quando acabou o espetáculo, já estaria livre dentro da minha promessa para voltar a ser só vegetariana, eu falei: 'Por que vou voltar?'. Me sinto bem, me alimento bem, acho que faz sentido, posso, tenho alguns privilégios, então, vou continuar e assim eu sigo até agora".