Marcos Oliveira recebe doação de 20 cestas básicas de Tatá Werneck

Beiçola passa por dificuldades financeiras desde 2016. Sofrendo com a falta de emprego, o ator já revelou que nunca teve contrato fixo com a Globo, mesmo durante "A Grande Família", que durou 14 anos.

O ator também passa por complicações de saúde. No final do ano passado, Marcos Oliveira teve de passar por um cateterismo de emergência, devido a obstrução das artérias coronárias, além do funcionamento das valvas e do músculo cardíaco.