Luciano Huck atende ligação da filha durante o Domingão: 'É urgente?'

Luciano Huck atendeu ligação de sua filha Eva, 12, no meio da gravação do quadro Quem Quer Ser Um Milionário?, no Domingão.

O que aconteceu

O apresentador atendeu a ligação de sua filha e perguntou se era algo urgente. Inesperadamente, Luciano Huck puxou o celular do bolso e atendeu o telefone, tendo uma conversa rápida com sua filha e a avisando que estava no meio da gravação do programa.