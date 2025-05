Jonas Bloch mostra imagens do casamento da neta, Júlia Anquier, com cantora

Jonas Bloch, pai da atriz Debora Bloch, abriu um carrossel de fotos nas redes sociais para comemorar o casamento da neta, Júlia Anquier, com a cantora Maria Beraldo, que rolou ontem.

O que aconteceu

O avô de Júlia reuniu fotos com seus familiares e, é claro, com o casal. Todo sorridente, Jonas Bloch postou fotos de sua neta com a nova esposa, Maria Beraldo, além de cliques com Hugo, seu outro neto, filho de Debora, com a filha e outros familiares.

Nos comentários, os internautas elogiaram o acolhimento da família Bloch. Desejando "Felicidades para elas!" e "Parabéns às noivas", os internautas apontaram que a família de Júlia a aceita e a celebra.