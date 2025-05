Ex de Esdras acusa Gretchen de ameaça: 'Estou à disposição da Justiça'

Marcia Giselle, ex de Esdras de Souza, atual marido de Gretchen, acusa a cantora de ter ameaçado ela e sua filha por mensagens. Segundo ela, Gretchen teria afastado Souza das filhas.

O que aconteceu

Marcia postou stories no Instagram explicando o que teria acontecido. "Essa senhora, que é casada com o meu ex-marido, o Esdras, mandou uma mensagem pro marido da minha filha me ameaçando, dizendo que eu vou ter que provar tudo que eu falei na justiça", afirmou ela.