Carlos Alberto sobre esposa: 'Não tem vergonha de viver com um homem de 89'

Carlos Alberto de Nóbrega, 89, se declarou à esposa, Renata Domingues, 49, e aos filhos durante homenagem que recebeu no Domingão com Huck. Programa da Globo preparou surpresas que emocionaram a estrela do SBT durante gravação na última quarta-feira.

O que aconteceu

Quase no final da gravação, Carlos Alberto se emocionou ao ver os seis filhos no palco. Eles leram uma mensagem carinhosa ao pai e chamaram um coral para cantar "I'm Not In Love", de 10cc, música marcante na história dele e seu pai, o radialista Manuel de Nóbrega, o criador de A Praça da Alegria, que daria origem ao programa A Praça É Nossa anos mais tarde.

A Splash, Luciano Huck contou que "Is This Love" foi dedicada pelo pai de Carlos Alberto ao filho pouco tempo antes de morrer. "O Seu Manoel falou ao Carlos Alberto: 'Sempre que você ouvir essa canção, saiba que estou com você'. E a música tocou em vários momentos na vida do dele depois dessa fala".