Baco Exu do Blues detona Virginia e as bets: 'Não fecho com filho da p...'

Baco Exu do Blues, 29, falou sobre a CPI das Bets e criticou Virginia Fonseca, 26, durante show.

O que aconteceu

O rapper criticou quem segue Virginia e estava no show dele. "A CPI com os influencers me deixou extremamente p***. Vocês viram essa m*rda? Primeiramente, se você segue Virginia e tá no meu show, você (...) não devia estar aqui. Não fecho com nenhum filho da p***", disse Baco, em vídeo que viralizou nas redes.

O cantor ainda disse que os influenciadores não precisam divulgar casas de apostas. "Quem usa o poder da influência para causar o mal na vida das pessoas... Você tem dinheiro já, você não precisa f**** a vida de ninguém".