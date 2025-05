'Branca de Neve' x 'Lilo & Stitch': Disney continuará fazendo live-actions?

"Lilo & Stitch" chegou aos cinemas, na última quinta-feira, como mais uma aposta da Disney para continuar sua leva de live-actions. Mesmo com uma estreia boa — as previsões iniciais indicam um faturamento de mais de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bi)—, o estúdio parece receoso com suas próximas adaptações.

O fracasso de "Branca de Neve"

Uma das apostas de 2025, "Branca de Neve" foi um balde de água fria na Disney e em suas futuras produções de carne e osso. O longa sofreu para conquistar as bilheterias, e arrecadou pouco mais de US$ 200 milhões no mundo inteiro, bem abaixo dos US$ 270 milhões (cerca de R$ 1,5 bi) esperados.

Além disso, o filme se tornou um fracasso de crítica, tanto dos profissionais especializados como do público. A performance de Gal Gadot como Rainha Má não agradou, e polêmicas envolvendo a atriz e a protagonista, Rachel Zegler, também complicaram a estreia do longa.