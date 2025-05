Bíblia não é o primeiro: os 10 livros cristãos mais vendidos na Amazon

Capa de "Confissões de Santo Agostinho" Imagem: Divulgação

Neste livro autobiográfico, Santo Agostinho registrou suas reflexões, cujo propósito é aproximar as pessoas de Deus, assim como ele próprio foi convertido do maniqueísmo - a doutrina que postula um conflito entre o reino da luz e o das sombras - para o cristianismo. As conclusões às quais Santo Agostinho chegou têm relevância para as aspirações espirituais tanto de homens quanto de mulheres nos dias atuais.

Editora Garnier

2. Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação (Júnior Rostirola)

Capa de "Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação" (Júnior Rostirola) Imagem: Divulgação

Imagine parar por alguns instantes e desfrutar de um momento diário com alguém que te ama e tem a resposta para todas as tuas aflições. Essa é a experiência que você encontrará no decorrer destas páginas: uma jornada de transformação para todo o ano por meio de devocionais, onde você é convidado a um encontro com Deus Pai, a maior e melhor companhia que o ser humano pode ter. Um encontro com Ele é capaz de mudar tudo. Sim, Deus deseja tomar café com você.

Editora Vélos

3. Bíblia Sagrada (Nova Almeida Atualizada)