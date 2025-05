Yudi Tamashiro revela pedido inusitado de homem no banheiro: 'Tava mijando'

Yudi Tamashiro, 32, expôs uma situação inusitada em que estava no banheiro de um aeroporto e outro homem o abordou para pedir oração.

O que aconteceu

Tamashiro explicou que estava fazendo suas necessidades fisiológicas quando foi surpreendido pelo fã. "Já tiveram várias situações em que estou dentro do aeroporto, mijando, o cara me cutuca e fala: 'desculpa, eu sei que você tá mijando agora, mas quando você acabar de mijar, tem como fazer uma oração aqui dentro do banheiro para mim. Eu falo: 'pô, mano'", iniciou durante participação no Flow Podcast.

Apesar do lugar inapropriado, Yudi disse que orou pelo homem. "Começo a orar ali dentro e as pessoas: 'mano, o moleque do PlayStation está orando dentro do banheiro'. Isso me faz um bem danado, mas tenho que ter um tempo de descanso".