Porque Wagner Moura não tem perfis nas redes sociais e não pretende criar

Com a conquista do prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes pelo papel em "O Agente Secreto", muita gente quis dar uma stalkeada em Wagner Moura no Instagram. Mas isso não é possível: o ator não tem perfil em nenhuma rede social.

Por que Wagner Moura está fora das redes sociais?

O artista acha que as pessoas não mostram a vida real nas redes sociais. "No começo, quando apareceram as redes sociais, eu achava aquilo falso, eu achava que era tudo uma Revista Caras autoeditada, achava aquilo feio", disse em entrevista ao Roda Viva (Cultura) em 2022.