Wagner Moura comemora prêmio em Cannes: 'Recebi notícia no set de filmagem'

Esse filme é mais uma peça que aproxima os brasileiros da sua cultura, dos seus artistas, depois de um tempo em que a cultura foi atacada, desacreditada. Viva a cultura brasileira, viva quem acredita na importância da arte para o desenvolvimento de um país. O Brasil é o país da cultura, é o país da arte.

Wagner Moura ao portal Cine Ninja.

O ator ressaltou o carinho do público brasileiro e a relevância do prêmio para o cinema nacional. "Até hoje tem brasileiros torcendo pelo nosso cinema, olhando para esses filmes e dizendo: 'eles nos representam', assim como foi com Ainda Estou Aqui", frisou.

Mesmo à distância, Moura participou da comemoração. Logo após o encerramento da cerimônia em Cannes, recebeu uma ligação de Kleber Mendonça Filho, diretamente da coletiva de imprensa. "Eu queria estar aí com todos vocês, mas estou aqui, sozinho, tomando uma taça de vinho. Não poderia estar mais feliz. É um momento tão importante da minha vida!", disse Wagner Moura.