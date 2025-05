'Tropa de Elite' e 'Carandiru': veja trajetória de Wagner Moura até Cannes

Capitão Nascimento (Wagner Moura) em "Tropa de Elite" (2007) Imagem: Reprodução

Ele também já fez algumas novelas, sendo "Paraíso Tropical", onde atuou ao lado de Camila Pitanga, o mais destaque. Wagner Moura ganhou o público ao interpretar o vilão Olavo, que acabou como par romântico de Bebel, interpretada por Pitanga, após pedidos do público. Esse foi seu último papel na televisão, passando a se dedicar ao cinema.

Papel de Pablo Escobar. Moura também interpretou o narcotraficante Pablo Escobar entre 2015 e 2017 para a série "Narcos", da Netflix, esbanjando o bigode característico do personagem. Na época, o ator foi altamente elogiado pelo papel e concorreu ao Globo de Ouro.

Wagner Moura em Narcos Imagem: Daniel Daza / Divulgação/Netflix

Wagner Moura também desenvolveu uma carreira internacional e de diretor nos últimos anos. Seu primeiro filme em Hollywood foi a ficção científica "Elysium", em 2013. No ano seguinte, estrelou "Praia do Futuro", de Karim Ainouz. Em 2019, lançou seu primeiro filme como diretor: "Marighella".

Wagner Moura vota no Oscar. Desde 2021, Moura passou a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Com isso, conquistou o direito de votar no Oscar.