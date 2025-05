Suposta amante de Neymar já foi condenada por venda de perfume falsificado

Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, foi condenada a pagar indenização por danos materiais e morais a uma cliente que comprou um perfume falsificado acreditando ser original. Influenciadora, Any ficou famosa em março, após afirmar ter recebido R$ 20 mil para sexo com Neymar.

O que aconteceu

Uma consumidora alegou ter sido vítima de um golpe ao adquirir um perfume importado Chanel Paris por R$ 279 em outubro de 2023, por meio da loja online Dona Nays Cosméticos Ltda., da qual Nayara é proprietária. Ela afirmou ter sido seduzida pelos anúncios, acreditando na autenticidade e credibilidade dos produtos.

Após receber o cosmético e utilizá-lo, a autora percebeu, por diversas características como cheiro e fixação, que se tratava de um produto falsificado —comparando-o com perfumes originais que já havia utilizado anteriormente. Segundo os autos, ela tentou resolver a situação amigavelmente, mas foi ignorada.