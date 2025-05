Sophie Charlotte e Xamã curtem show no Rio após reatarem namoro

Casal se conheceu nas gravações de Renascer. Os dois estão juntos desde o ano passado e começaram o romance enquanto interpretavam Eliana e Damião na novela.

Sophie Charlotte e Xamã, no Rio Imagem: Thiago Mattos/BRAZIL NEWS

Passaram Carnaval separados. Eles tinham terminado em março deste ano, pouco antes da folia. No mesmo mês, eles voltaram a ser vistos juntos no aniversário da Anitta, mas a confirmação da volta só veio em maio, com uma viagem do casal para Paris.