Peças no Rio e em SP abordam sexualidade, escravidão e literatura

Quem busca peças teatrais para o final de semana tem diferentes opções para curtir no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre os destaques estão projetos que exploram sexualidade e adaptações literárias.

Rio de Janeiro

"Marginal Genet" mergulha no universo transgressor de Jean Genet. Ele destaca a relação do francês com quatro personagens de sua autobiografia: um garoto de programa, um comissário de polícia secreta, um morador de rua e uma cantora. Livremente inspirado nas obras "Diário de um Ladrão", de Jean Genet, e "Saint Genet", de Jean-Paul Sartre. Até 31 de maio.

Onde? Teatro Cândido Mendes (Rua Joana Angelica 63 - Ipanema)

Quando? Sábados, 22h

Ingressos a partir de R$ 40 (meia)