Patrícia Poeta posta foto de hospital e revela cirurgia: 'Me recuperando'

A apresentadora Patrícia Poeta passou por uma cirurgia relacionada a sua sinusite crônica, na madrugada deste sábado (24).

O que aconteceu

Poeta postou foto pós-cirurgia nas redes sociais. Revelando a cirurgia após o acontecido, em uma foto no hospital, a apresentadora afirmou que o procedimento já estava programado e que ela está bem.

Segundo a jornalista, ela vivia com uma condição de sinusite crônica. Sob indicação médica, devido à situação de sua saúde, Patrícia Poeta teve de passar pela cirurgia, no entanto, segundo a mesma: "Levei um tempo pra me encorajar a fazê-la".