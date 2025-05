Quando o filme 'O Agente Secreto' estreia no Brasil?

"O Agente Secreto", filme de Kléber Mendonça Filho que levou dois prêmios no Festival de Cannes hoje, deve estrear no segundo semestre de 2025 no Brasil, segundo a BBC. O cineasta pernambucano foi consagrado o Melhor Diretor desta edição do evento, enquanto Wagner Moura levou o prêmio de Melhor Ator.

O longa também foi considerado o melhor filme do festival pelo júri da Fipresci, principal associação de críticos de cinema do mundo e também ganhou o Prix des Cinémas Art et Essai, da Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio. O júri que definiu o vencedor foi presidido pela atriz Juliette Binoche.

O reconhecimento em Cannes veio na quinta participação de Kleber Mendonça Filho no festival. Em 2019, ele já havia sido laureado com o Prêmio do Júri por "Bacurau", codirigido com Juliano Dornelles. Seus filmes "O Som ao Redor", "Aquarius" e "Retratos Fantasmas" também passaram por Cannes, mas só agora veio o prêmio inédito de melhor diretor.