Marcelo Falcão sofre acidente durante show e lesiona joelho: 'Uma ruptura'

Apresentação do artista na Virada Cultural, em São Paulo, foi cancelado. "Infelizmente, o show de hoje não vou conseguir fazer. Não estou conseguindo botar o pé no chão, nem com muleta", disse ele.

A equipe do artista também se pronunciou nas redes sociais, informando o cancelamento do show de hoje. "Informamos com carinho e tristeza que, por motivos médicos, o show do Marcelo Falcão que aconteceria hoje (24/05), às 19h, na Virada Cultural de São Paulo, em Parelheiros, precisou ser cancelado", diz a nota oficial.