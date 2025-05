Maisa festeja aniversário em festa com João Guilherme e Carol Castro no Rio

Carol Castro no aniversário de Maisa Imagem: AgNews

Na sexta, comemoração foi em festa na Gávea. Nas fotos repostadas em suas redes, ela aparece comemorando com as influenciadoras Yasmin Burihan e Luana Benfica. Antes de sair de casa, ela postou um vídeo nos stories mostrando o look.

João Guilherme no aniversário de Maisa Imagem: AgNews

Outras fotos mostram seus colegas de elenco. Todos estão no ar em "Garota do Momento": Duda Santos, Pedro Novaes, Klara Castanho, João Vitor Silva e Carol Castro. João Guilherme e L7 também estiveram presentes.