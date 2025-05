Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram momento com Zuri: 'Pituquinha'

Ludmilla e Brunna Gonçalves encantaram mais uma vez os seguidores ao compartilharem um momento em família com a pequena Zuri.

O que aconteceu

Em uma publicação nas redes sociais hoje, o casal mostrou a filha. "Passeio da manhã com nossa pituquinha", escreveu Brunna na legenda da foto. Na imagem, Zuri aparece no colo de Ludmilla, mas com o rostinho ainda coberto.

Desde o nascimento da filha, Ludmilla e Brunna compartilham pequenos registros da rotina de mamães. "Agora por todo canto da casa tem coisas da minha neném", postou a cantora ontem ao mostrar uma chupeta da filha, que nasceu nos Estados Unidos.