Jornalista revela golpe que quase lhe fez perder R$ 28 mil: 'Caiu a ficha'

A jornalista tentou no QR code e, quando ia pagar com dinheiro, o motoboy disse que não aceitava. "Nessa hora, a mesma pessoa me ligou, mas estava nervosa, perguntando sobre o pagamento. Falei que tentei pagar com débito e não consegui, com QR code e não consegui, e agora estou tentando pagar com dinheiro e o garoto está me falando que não aceita dinheiro. A gente nunca pensa que está sendo vítima de um golpe".

Janine contou que, assim que o motoboy foi embora, ela recebeu uma mensagem do banco. "Quando eu falei que podia levar as flores embora, o sujeito subiu na moto e vazou. Em dois segundos veio uma mensagem do meu banco perguntando se eu tinha feito uma compra de R$ 28 mil. Nessa hora, caiu a ficha. Ainda bem que tive condição de responder que não reconhecia aquela compra e bloqueei meu cartão".

No post, ela avisou seus seguidores sobre o golpe e disse para todos tomarem cuidado. "Enfim, saí ilesa dessa tentativa de golpe, mas, o tempo todo temos que estar espertos. É isso, gente, cuidado, atenção dobrada que a bruxa está solta".