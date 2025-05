'A gente leva pancada e recua': Isabel Filardis recorda racismo na carreira

Hoje, com a valorização da presença de mulheres negras em papéis protagonistas, Isabel vê com orgulho as mudanças nas produções audiovisuais. "O Brasil quer se ver. O Brasil precisa se ver para que ele possa evoluir, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade equânime, não só nas artes, não só na televisão, mas no mercado privado, na sociedade civil como um todo".

Ter meninas pretas lá representando, fazendo vários papéis, é de suma importância para que as outras pequenas possam olhar e falar: 'Eu posso sonhar. Eu posso querer. É meu direito'.

Isabel Fillardis em 'Renascer (1993), da TV Globo Imagem: Jorge Baumann/Globo

Isabel Fillardis estreou como Ritinha em "Renascer" (1993), na Globo. Em seguida, emendou trabalhos na emissora como "Pátria Minha" (1994), "A Indomada" (1997) e "Força de um Desejo" (1999). Naquela década, poucas atrizes negras conseguiam papeis de destaque nos folhetins.

Suas novelas mais recentes são "Gênesis" (2021), da Record e "Amor Perfeito" (2023), na Globo. Também participou do reality The Masked Singer em 2022 e voltou a investir na carreira como cantora.

A Isabel por trás da Fillardis

Um dos seus projetos mais recentes é a autobiografia "Muito Prazer, Isabel: Cristina & Fillardis", lançada no final de 2024. No livro, ela compartilha com o público aspectos profundos de sua vida pessoal, como lutas femininas, relacionamentos tóxicos e espiritualidade Ela também fala sobre os três filhos e maternidade atípica — Jamal tem Síndrome de West, Kalel é autista e Analuz foi diagnosticada com transtorno de ansiedade.