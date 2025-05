Iraniano vencedor da Palma de Ouro já foi preso e impedido de fazer filmes

O diretor iraniano Jafar Panahi, 64, conquistou hoje a Palma de Ouro, no Festival de Cannes, pelo seu filme "It Was Just an Accident". Em um ano sem favoritos absolutos, o cineasta conseguiu completar a tríade de prêmios dos maiores festivais europeus de cinema: o Leão de Ouro, em Veneza; Urso de Ouro, em Berlim; e, agora, a Palma de Ouro, em Cannes.

Mas quem é Jafar Panahi?

O cineasta Jafar Panahi (ao voltante) estrelou seu próprio filme "Sem Ursos", em 2022 Imagem: Divulgação

"It Was Just an Accident" é o primeiro filme de Panahi após ele ter sido proibido por 14 anos de deixar seu país. Questionando um Estado autoritário, o filme do diretor iraniano propõe um debate moral ancorado em sua própria perseguição e prisão no Irã.