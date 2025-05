Guillermo del Toro elege 10 melhores filmes da história; nem tudo é terror

"Os Bons Companheiros" (1990), dirigido por Martin Scorsese. O longa mergulha no universo do crime organizado com uma narrativa ágil e realista sobre a ascensão e queda do mafioso Henry Hill. O filme é considerado um marco do gênero e venceu o Oscar de Ator Coadjuvante (Joe Pesci), além de ter sido indicado em outras categorias importantes. Disponível no Prime Video e Max.

Cena de 'Os Bons Companheiros' Imagem: Reprodução

"Luzes da Cidade" (1931), dirigido por Charles Chaplin. Equilibra com maestria comédia e drama na história de um vagabundo que se apaixona por uma florista cega. É reverenciado como um dos maiores filmes da era silenciosa. Disponível no Telecine.

Cena de 'Luzes da Cidade' Imagem: Reprodu�§�£o/Curzon Artificial Eye

"Contatos Imediatos do Terceiro Grau" (1977), dirigido por Steven Spielberg. Trata-se de uma ficção científica que explora o contato com extraterrestres sob uma ótica emocional e humana. O filme venceu o Oscar de Fotografia e recebeu várias outras indicações, consolidando Spielberg como um dos grandes nomes do cinema. Disponível para aluguel no Prime Video e Apple+.