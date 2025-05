Guerra: 'Ainda Estou Aqui' passa bastão para 'O Agente Secreto' em Cannes

Tivemos o Oscar [por 'Ainda Estou Aqui'] e 'O Último Azul', de Gabriel Mascaro, com Rodrigo Santoro, ganhando o segundo prêmio principal de Berlim. Agora temos dois prêmios muito prestigiosos em Cannes. Daqui a pouco vai ter Veneza, e a gente quer estar com competição lá ou outro filme forte. A gente quer logo depois de Veneza estar em Toronto, para bater o Oscar de novo. Flavia Guerra, colunista do UOL em Cannes

Na avaliação de Guerra, é importante que o cinema brasileiro tenha "de tudo". "É isso o que a gente tem que fazer: esse fio da continuidade para que a gente faça filmes para o público brasileiro assistir. Pode ser o público brasileiro que goste de um filme iraniano e um filme menor — no sentido de um projeto mais modesto — pode ser maior em arte. Pode ter um filme mais comercial em um grande circuito para ganhar o Oscar, pode ter de tudo. É isso o que a gente quer", conclui.

Veja a íntegra do programa: