Filha de Debora Bloch, Julia Anquier se casa com a cantora Maria Beraldo

Julia Bloch Anquier, 32, filha de Debora Bloch e Olivier Anquier, e a cantora Maria Beraldo, 37, se casaram na tarde deste sábado (24).

O que aconteceu

Julia e Maria se casaram em uma cerimônia intimista. Só com a família e amigos, as duas se casaram em uma pequena cerimônia que emocionou os presentes.

"Em nome da lei, eu as declaro casadas". A jovem cineasta e sua esposa fizeram seus votos, introduzidos por um curto discurso: "Vou estar com essa pessoa porque ela sempre me respeitou, sempre me amou - é uma semente que nós semeamos. […] É felicidade por estar uma na mão da outra".