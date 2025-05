'Deixou o Brasil mais feliz': Famosos celebram 'O Agente Secreto' em Cannes

O abraço que eu queria dar agora no meu ídolo e amigo do coração. Wag está no lugar que merece estar. Gabriel Leone

0:00 / 0:00 Siga o Splash no

A atriz e produtora Renata Sorrah também parabenizou e elogiou a dupla. "Parabéns Wagner Moura e Kleber Mendonça por fazerem o Brasil mais feliz! Viva vocês. Viva o cinema brasileiro!".

Erika Januza celebrou a vitória do filme no Festival de Cannes. "Parabéns a todo time que fez 'O Agente Secreto' e por esse resultado merecido com o sucesso que foi em Cannes, um dos maiores festivais do mundo".

Nos comentários, muitos famosos celebraram os prêmios de "O Agente Secreto". Alessandra Negrini, Isabella Santoni, Karine Teles, Bruno Gagliasso, Patricia Pillar e mais comemoraram as vitórias nos comentários de diversas publicações.

Além desses, Alice Carvalho, Margareth Menezes, Walcyr Carrasco, Maria Beltrão e mais comemoraram as vitórias de seus colegas de profissão.