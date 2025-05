Discreta, esposa de Messi se abre sobre exposição, saúde mental e filhos

Apesar de ter mais de 40 milhões de seguidores, Antonela é discreta sobre a vida pessoal. "Expor minha vida na internet é uma novidade para mim. Aliás, todos os projetos que estou montando como influenciadora são um tópico totalmente novo para mim. Então, trata-se de superar gradualmente o medo que tinha da exposição antes. O Leo me apoia muito, eu falo com ele quando tenho uma oportunidade e ele me aconselha".

A esposa de Messi ainda contou que fazer exercício físico é a chave para manter sua saúde mental. "Sou muito positiva, mas obviamente tenho meus dias. Para ser sincera, minha tábua de salvação é malhar e ter uma vida ativa; isso me equilibra. Se tiver um dia em que não treino, em que não consigo cumprir minha rotina, nesse dia estarei um pouco mais irritada. A saúde mental é extremamente importante para me manter bem e positiva".