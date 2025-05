Influencer surge com dog reborn e cita trauma: 'Pessoas estranham'

Além do brinquedo, ela é tutora do cachorro Francisco. "Eles ficam juntos, e o mais curioso é que o Francisco aceita bem. Quando estou com o reborn, ele se aproxima, deita por perto."

Ju afirma que nunca teve o desejo de ser mãe de criança e que a adoção do dog reborn foi uma alternativa pessoal. "Não quero um bebê. Nunca quis. Mas gosto da ideia de ter cuidado, presença e carinho no dia a dia — o reborn representa isso sem trazer responsabilidades que não me fazem sentido no momento."

Ju Isen ficou conhecida como "musa das manifestações", em 2015, ao protestar contra o governo. Já no Carnaval de 2017, ela virou notícia novamente ao conceder uma entrevista usando apenas com uma pintura corporal. Só com um tapa-sexo, ela fez um agachamento para mostrar o bumbum para a câmera e acabou exibindo demais.