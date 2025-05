Do campo às telas: 5 biografias que revelam trajetórias extraordinárias

Fernanda Talarico, repórter de Splash: "Em Busca de Mim" ("Finding Me"), da premiada atriz Viola Davis, é uma biografia poderosa e visceral que se destaca por sua honestidade crua e narrativa emocionante. Diferente de muitas autobiografias de celebridades, Viola não se limita a relatar sucessos profissionais, mas mergulha fundo em suas raízes —a infância marcada pela pobreza extrema, o racismo estrutural e o abuso emocional—, mostrando como essas experiências moldaram sua arte e sua resistência.

"Rita Lee: Uma Autobiografia", Rita Lee

Fernanda Talarico, repórter de Splash: "Rita Lee: Uma Autobiografia" é um livro absolutamente irresistível, assim como a própria rainha do rock brasileiro. Escrito com a voz inconfundível de Rita —irreverente, ácida, cheia de humor e sinceridade—, a obra é muito mais do que um relato cronológico de sua vida: é um mergulho na mente criativa de uma das artistas mais iconoclastas e geniais do Brasil.

"Van Gogh: A Vida", de Steven Naifeh

Fernanda Talarico, repórter de Splash: Esta é considerada uma das melhores biografias já escritas sobre o pintor holandês —e não é por acaso. Com uma pesquisa monumental (10 anos de investigação), os autores reconstroem a trajetória de Vincent van Gogh de forma minuciosa, humana e reveladora, desfazendo mitos e apresentando um retrato muito mais complexo do que a imagem romantizada do "gênio atormentado".

Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.