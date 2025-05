Com nova grade, conheça dorama e novelas mexicanas anunciadas pelo SBT

"As Filhas da Senhora Garcia"

Outra trama mexicana, "As Filhas da Senhora Garcia" estreia apenas no dia 9 de junho, às 20h45. A novela vai substituir "A Caverna Encantada", que passa a ser exibida no período da tarde, às 13h45.

Originalmente exibida no México em 2024, a história acompanha Amelia Garcia, uma mulher forte, determinada e marcada por tragédias familiares, que luta para proteger suas duas filhas, com personalidades e destinos bem distintos. Entre traições, paixões proibidas e conflitos familiares, a novela conta com uma trama intensa e impactante.