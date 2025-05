Cauã Reymond homenageia filha em aniversário de 13 anos: 'Amor maior'

Cauã Reymond, 45, comemorou o aniversário de 13 anos da filha, Sofia, ontem. Ela é fruto do antigo relacionamento do ator com Grazi Massafera, 42.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, o ator publicou uma série de fotos com a filha para homenageá-la. "Amor maior não tem! Feliz aniversário, filha. Papai te ama", escreveu na legenda.

Nos comentários, Sofia recebeu vários elogios. "Ela é perfeita", disse uma seguidora; "Essa menina é a mistura perfeita dos pais, linda", exaltou outra.