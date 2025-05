Diretor recebe prêmio por Wagner Moura: 'Foi muita sorte trabalhar com ele'

Hoje mais cedo, o longa foi considerado o melhor filme do festival pelo júri da Fipresci, principal associação de críticos de cinema do mundo, e também ganhou o Prix des Cinémas Art et Essai, da Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio.

O júri que definiu o vencedor foi presidido pela atriz Juliette Binoche. O longa brasileiro já era apontado como um dos favoritos ao prêmio, ao lado de "It Was Just an Accident", "Sentimental Value" e "Sirat".

O reconhecimento em Cannes veio na quinta participação de Kleber Mendonça Filho no festival. Em 2019, ele já havia sido laureado com o Prêmio do Júri por "Bacurau", codirigido com Juliano Dornelles. Seus filmes "O Som ao Redor", "Aquarius" e "Retratos Fantasmas" também passaram por Cannes.

Sobre o filme

Assim como o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro deste ano, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, o filme fala sobre a ditadura militar. Ambientado no Recife de 1977, o thriller político acompanha a história de Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal após anos de ausência, buscando tranquilidade.

No entanto, ele se vê envolvido em uma trama de perigos e segredos obscuros que desafiam sua visão sobre o local onde cresceu.