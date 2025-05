'Engrossou': por que dono de 3 capas da G Magazine fez harmonização peniana

Fiz umas fotos, em 2009, num bar em São Paulo, e também foi um sucesso na época. Ela me ajudou a participar de vários programas, como do Gugu, Gilberto Barros... Foi uma fase muito legal, onde pude ter experiências de trabalhos de nível nacional e me impulsionou a continuar até hoje trabalhando com isso.

O artista diz que tinha "tamanha inocência" que demorou para entender a dimensão do que seria posar nu. Na época, ele até sabia da existência da revista, mas nunca tinha folheado. "Eu sou hétero e não tinha costume de ver essas revistas, não tinha mesmo. As revistas que eu via, esporadicamente, eram a Playboy e a Sexy, mas também não comprava a revista. Eu via, às vezes, de amigos, primos, mas a revista G Magazine não tinha contato".

O dinheiro ganho com os ensaios ajudou Bruno a estruturar sua vida pessoal e realizar desejos, como comprar um carro. "Eu fiz pelo valor financeiro na época e também pela chance de crescer como artista. Eu tinha terminado de participar de um reality show e ser o grande vencedor".

Alô, A Fazenda!

Além do Jogo da Sedução, Bruno Canaan participou de A Grande Conquista 2 (Record), em 2024, mas teve passagem curta e não teve chance de ir à fase da mansão. "Foi uma experiência incrível, mas muito desafiadora. Passei frio, fome e tive muitos contratempos lá dentro, porque o povo brigava e eu fui mais apaziguador".