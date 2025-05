Bad Bunny aparece de cueca branca e seguidores reagem: 'Apaga agora'

Bad Bunny compartilhou clique nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Ele se apresenta no Brasil em 2024. Uma apresentação única do cantor por aqui estava marcada para o dia 20 de fevereiro. Com ingressos esgotados, uma data extra foi anunciada na sequência. Ambas fazem parte da turnê mundial do disco DeBÍ TIRAR MáS FOToS e serão realizadas no Allianz Parque, em São Paulo.

Cantor gerou comentários no Met Gala. Ele usou um look Prada com um chapéu tradicional de seu país. "Meu amigo Anthony, com a equipe da Prada, mixou elementos da marca com o chapéu sombrero de Porto Rico. Eu acho que estou bonito", contou durante a live da Vogue. Fãs brasileiros, no entanto, compararam o look ao do personagem Chico Bento, da Turma da Mônica.