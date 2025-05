'Bacurau', 'Aquarius': a trajetória de Kleber Mendonça até prêmio em Cannes

Sônia Braga em cena do filme pernambucano "Bacurau", que ganhou o prêmio do juri em Cannes Imagem: Divulgação

O primeiro longa do cineasta foi o documentário "Crítico" (2008). No mesmo ano, ele criou o festival Janela Internacional de Cinema do Recife ao lado da esposa. Em 2013, seu primeiro longa de ficção, "O Som ao Redor", foi premiado no Festival do Rio e no Festival de Copenhage como melhor filme.

Reconhecimento em Cannes veio na quinta participação dele no festival. Em 2019, ele já havia sido laureado com o Prêmio do Júri por "Bacurau", codirigido com Juliano Dornelles. "O Som ao Redor", "Aquarius" e "Retratos Fantasmas" também passaram por Cannes, mas só agora veio o prêmio inédito de melhor diretor.