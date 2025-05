Yudi Tamashiro sobre nova fase de Priscilla: 'Pelo menos não está doidona'

Yudi Tamashiro, 32, comentou sobre a nova fase pessoal e profissional de Priscilla Alcântara, 28, sua ex-colega de trabalho no SBT.

O que aconteceu

Tamashiro disse lamentar o fato de Priscilla "não está fazendo a obra da igreja, pregando o evangelho", assim como ele, mas destacou que a amiga "está bem". "Já falei várias vezes que eu gostaria que ela estivesse com a gente, junto nesse movimento. Mas a minha grande preocupação sempre foi de ela ir cada vez mais fundo, como eu fui, e se perder na bebida, na droga, na noitada, ou acontecer algo de pior. Preocupação como se fosse de uma pessoa mais velha, pela amizade que a gente tem", declarou durante participação no Flow Podcast.

O apresentador disse ter conversado com familiares de Alcântara e celebrou que, "pelo menos", ela "não está doidona" como ele foi no passado. "Mas eu conversei com ela, com a mãe dela, o namorado dela é um cara gente boa, centrado, e isso me deu um alívio. Pelo menos ela não está uma doidona que sai ficando com todo mundo, não está na vida louca. Lógico, minha vontade era que ela estivesse [na igreja], ainda mais nesse momento que estou vivendo".