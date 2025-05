Violência, injustiça e redenção: saga de Billy the Kid chega ao Brasil

Em entrevista exclusiva a Splash, Blyth falou sobre o sucesso internacional da trama, sua preparação intensa e por que a história ressoa até no Brasil.

É uma história de sonho, de família buscando uma vida melhor - algo que todos, em qualquer cultura, entendem.

Tom Blyth

Apesar do cenário centrado no Velho Oeste, Blyth acredita no apelo global da narrativa. "Quando filmava na Polônia, vi pôsteres de Billy the Kid por toda parte. No Brasil, onde a cultura cowboy é forte, acho que vai gerar ainda mais interesse". A comparação do ator pode ser feita com figuras como Lampião.

Para ele, a trama vai além do mito. "É uma história de imigrante irlandês no século XIX, lutando por sobrevivência. Não quer riqueza — só dignidade. Esse desejo é universal".

Tom Blyth é protagonista de 'Billy the Kid' Imagem: David Brown/MGM+

Pesquisa e "viagem no tempo"

O ator mergulhou no universo de Billy: leu livros, visitou cidades históricas no Novo México e até o túmulo da mãe do fora da lei, onde fãs ainda deixam oferendas. "Andar nas mesmas ruas onde ele viveu me deu a sensação real de quem ele foi", conta.