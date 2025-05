TV Cultura muda programação para homenagear Sebastião Salgado

TV Cultura reapresenta hoje dois programas dedicados ao fotógrafo Sebastião Salgado, ?que morreu aos 81 anos em Paris

O que aconteceu

Emissora anunciou que exibirá o documentário Floresta do Rio Doce - Berçário das Águas às 22h. Produção conta como ações de reflorestamento promovidas pelo Instituto Terra, fundado por Salgado e sua esposa, Lelia Wanick, após o rompimento da barragem em Mariana, em 2015, recuperaram uma área degradada da Mata Atlântica na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo.

A partir de 00h15, a Cultura leva ao ar o Roda Viva?, gravado em 2020. Na entrevista, ele falou sobre como colocava sua câmera como instrumento na luta contra as desigualdades e violência das guerras. Seus registros fotográficos se transformaram em documento do que acontece com milhões de refugiados, incluindo mulheres e crianças, vítimas dos conflitos espalhados pelo planeta.