Distância, silêncio e novo nome: o que separa Tom Cruise da filha Suri

Em um musical da escola, a herdeira optou por não usar o sobrenome Cruise, sendo creditada como Suri Noelle. A mudança é uma homenagem ao nome do meio da mãe, Katie Holmes, que a criou sozinha após o divórcio do casal, em 2012.

Tom Cruise e Katie Holmes se casaram em 2006, ano do nascimento de Suri, e se separaram seis anos depois. Segundo o Daily Mail, o ator assumiu a obrigação de pagar uma pensão anual de US 400 mil (cerca de R$ 2,1 milhões) e teria direito a visitas de 10 dias por mês, mas cumpriu somente a parte financeira.





Suri Cruise, filha do astro Tom Cruise, tem uma vida longe dos holofotes Imagem: Getty Images/Reprodução

Especula-se que o afastamento esteja ligado à cientologia, religião seguida por Cruise. Segundo a ex-seguidora Samantha Domingo, em entrevista à US Weekly em 2019, o ator "não teria permissão" para conviver com Suri por ela não ser cientologista. A Igreja da Cientologia negou as alegações, classificando-as como "ficção".

Enquanto Suri cresceu longe do pai, os outros dois filhos de Cruise — Isabella, 31, e Connor, 29, adotados durante seu casamento com Nicole Kidman — mantêm uma relação próxima com ele. Após o divórcio em 2001, o ator ficou com a guarda dos dois, que também seguem a cientologia e se distanciaram da mãe, que não é adepta da religião.

A última vez que Tom e Suri foram vistos juntos foi em 2013, quando ela quebrou o braço aos sete anos, segundo revistas como In Touch Weekly e Hello!. Atualmente, a jovem estuda na Carnegie Mellon University, na Pensilvânia, enquanto Cruise segue sua carreira sem comentar publicamente o assunto. O silêncio do astro e as escolhas de Suri continuam alimentando debates sobre os conflitos familiares por trás das câmeras.