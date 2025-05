Sebastião Salgado fotografou Lula nos anos 80 no sindicato, relembra colega

O fotógrafo Sebastião Salgado, que morreu hoje aos 81 anos, fez imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando atuava à frente do sindicato, em São Bernardo do Campo (SP), nos anos 1980, relembrou o colega dele Hélio Campos Mello durante o UOL News, do Canal UOL.

Eu o conheci tempos atrás, em 1980, quando a gente vivia uma ditadura. Havia o Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo, que era liderado pelo Lula, pelo Luiz Nascimento Lula da Silva. E a gente estava cobrindo aquilo e, de repente, tinha um cara que ninguém conhecia, os fotógrafos não conheciam.