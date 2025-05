Josias se emociona ao falar de Sebastião Salgado: 'Produzia obras de arte'

Ele morava com a mulher, Lélia Salgado, e o filho Rodrigo em um apartamento em Paris, perto da Praça da Bastilha. O estúdio dele na cidade guarda um acervo com mais de 500 mil imagens.

Em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, publicada em fevereiro de 2024, o profissional declarou que, ao completar 80 anos, o corpo não era mais o mesmo e havia chegado a hora de deixar de lado as grandes reportagens. À época, o artista garantiu que a iminência da morte não o assombrava.

Ele produzia obras de arte não só no Brasil, mas fora também. Ele tinha uma visão social no trabalho dele e uma preocupação ambiental.

Além de extraordinário fotógrafo, foi um militante sobre determinados causas e teve aventuras de estar sempre do lado adequado. Se exilou na França e estabeleceu o seu trabalho ali com os principais meios de comunicação do mundo. Ganhou a perenidade dos livros.

Cada foto era uma série da vida dele. É um brasileiro que, de fato, orgulha o país. É uma pena. Perdemos uma pessoa que dignifica o Brasil. Vai fazer falta. Josias de Souza, colunista do UOL

Sebastião Salgado fez arte para gerar impacto e conscientizar, diz ministra

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, lamentou hoje a morte de Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo, e disse que o profissional usou sua arte para impactar e conscientizar. As declarações ocorreram durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.