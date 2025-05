Sebastião Salgado foi tema de escola de samba ameaçada por prefeito no ES

Prefeito se manifestou dizendo que repasses à escola seriam cortados. Em nota, Sampaio disse que não compactua com "homenagens a movimentos criminosos, que espalham o terror e a tristeza no campo", que não sabia da ala do MST e prometeu "responsabilizar a escola da forma cabível".

Independente disse que desfile não teve "conotação partidária ou política". Em nota no Instagram, a agremiação informou que "a representação apresentada no desfile visou unicamente destacar esse aspecto importante da obra" de Salgado, que fotografou o MST por três anos para um de seus livros.

Sebastião Salgado gravou vídeo para afirmar que homenagem foi "sublime". Em conteúdo divulgado pelos perfis do MST nas redes sociais, o fotógrafo afirma que ficou "felicíssimo" com a ala em homenagem ao Movimento Sem Terra. "O Movimento Sem Terra é uma das maiores organizações sociais de toda a América Latina", afirma ele na gravação.