Sebastião Salgado foi 'salvo' por Pelé após ameaça de morte em Ruanda

Sebastião Salgado lembrou detalhes em entrevista à GloboNews e à Revista Playboy. "'O que está acontecendo?', perguntei. 'Eles vão matar a gente. Acham que você, querendo passar para o outro lado, é amigo dos hutus. E estão desconfiados de que você veio da França', respondeu o intérprete. Os franceses eram aliados dos hutus no conflito.

'De jeito nenhum! Eu venho do Brasil e tal...' [disse] em francês, com o cara traduzindo. Fale para eles que eu sou do país do Pelé! Aí a situação já mudou. O Pelé é realmente conhecidíssimo e de certa forma salvou a minha vida

Sebastião Salgado

O plano do fotógrafo voltar até Ruanda. "Depois de muito andar chegamos a um rio por onde os tutsis estavam fugindo para a Tanzânia. Havia uma quantidade de mortos descendo do rio. Tinha uma queda d'água acima e eu contei, em meia hora, 29 corpos caindo. O barquinho que trazia os fugitivos voltava vazio e eu fui perguntar ao pessoal se podia ir nele até Ruanda. De repente, tinha umas dez pessoas com facões em volta de mim. Olho para o meu intérprete e ele estava pálido, cinza".

O relato de Sebastião Salgado foi lembrado pelo jornalista Chico Pinheiro nas redes sociais. Chico compartilhou vídeo após a morte de Pelé, em dezembro de 2022.

Entenda o conflito

O ano era 1959 e os hutus conseguiram derrubar a monarquia tutsi, o que provocou uma fuga em massa dessa comunidade para países vizinhos, como a Tanzânia e a Uganda. Entretanto, um grupo rebelde tutsi formou a RPF (Frente Patriótica Ruandesa), e invadiu Ruanda em 1990. A "paz" foi restabelecida em 1993, mas a parte mais sangrenta do conflito ocorreu um ano depois.