'Passeio pela minha vida', disse Salgado sobre exposição em cartaz em Paris

Sebastião Salgado morreu hoje aos 81 anos, em Paris. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra. Uma exposição do artista está em cartaz na França desde março.

O que aconteceu

Exposição está aberta ao público até o dia 1º de junho de 2025. A mostra está em cartaz no centro Les Franciscaines, em Deauville, e foi organizada em colaboração com a Maison Européenne de la Photographie, que possui mais de 400 obras suas no acervo, segundo a Forbes.

Fotos da exibição focam na relação entre a humanidade e a natureza. Texto divulgado pelo centro artístico afirma que as imagens colocam, no centro, os desafios ambientais e sociais que o mundo enfrenta.