Saryne: Arregona, Gretchen não sabe perder e desrespeita Record

Gretchen pegou o público de surpresa ao desistir do "Power Couple" junto de seu marido, Esdras. A decisão foi tomada logo depois de voltar da DR que eliminou Francine e Júnior. Este foi um dos temas do Central Splash desta sexta-feira (23).

Essa não é a primeira vez que Gretchen desiste de um reality show de confinamento da Record. Em 2012, ela também deixou A Fazenda depois de 39 dias confinada. Em 2016, desistiu da primeira edição do Power Couple, quando disputava o programa ao lado do então marido, Carlos Marques.

Para Bárbara Saryne, a postura de Gretchen com os programas da Record mostram um certo desrespeito dela com a emissora, e uma postura de "arrogona"dela. Chico completa dizendo que gostaria de vê-la dando entrevistas após sua saída do reality.