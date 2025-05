'Vale Tudo': Sardinha desmascara Fátima e ganha destaque em trama perigosa

Raquel vai confirmar sem pestanejar que ela é mãe da vilã. Tudo acontece durante uma campanha sobre empreendedorismo promovida pela Tomorrow na qual a cozinheira participa.

Estava nervoso para gravar com a Taís. Ela é uma grande referência para mim. Eu também sou muito fã da Raquel. Me emocionei muito com esse nosso encontro Lucas Leto, ao jornal Extra

Após descoberta de Sardinha (Alice Wegmann), Solange também mata a charada. Primeiro, ela sente ciúmes ao saber por Afonso que Maria de Fátima se ofereceu para ajudá-lo, depois, descobre que a ardilosa mentiu sobre sua mãe.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.