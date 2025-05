'Pode pagar', 'vaga desperdiçada': as reações à desistência de Gretchen

Já Carol, com quem Gretchen teve embates e voltou da 4ª DR, também comentou a saída com seus aliados. "Com total respeito à pessoa lá fora, sempre falei que era uma vaga desperdiçada porque ela não queria jogar."

Gretchen e Esdras tomaram a decisão após o resultado da quarta DR do reality show. Gretchen e Esdras conversaram à sós e tomaram a decisão de desistir sem alarde.

Emilyn, Everton, Adriana e Dhomini repercutem a desistência de Gretchen e Esdras do reality



